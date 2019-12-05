高以翔上月錄《追我吧》不幸猝逝，享年35歲，交往3年多、小他13歲的女友Bella（蘇湘涵）也因此曝光，今年7月她曾受訪談人生觀，浪漫的她私下喜歡收集情詩，自認是無可救藥的浪漫主義者，美好的一天就是和男友去沙灘吃冰淇淋，人生目標則是和愛的人共組一個可愛的家庭，如今看來令人唏噓哀傷。

Bella過去接受吳建豪前妻Arissa（石貞善）網站專訪，在IG擁有12萬粉絲的她，除了有火辣身材與美麗臉蛋，私下的她善良又浪漫，先前她為了念書在洛杉磯和台北來回生活，談到對這兩地的感情，她表示洛杉磯雖然無疑造就了今天的她，「但因為家人在這裡，台北永遠都是我的家」。

Bella說自己平時的作息就是早上出去工作，然後簡單吃頓早午餐，下午回到家和同伴畫畫，晚上跟朋友聚餐或一起看場電影，之後有計畫搬到上海，但還沒定案，她自認是積極的人，也自曝小秘密是會收集情詩、是浪漫主義者、無法接受嘴唇乾燥。

Bella透露做過最難忘的事是去柬埔寨的一家孤兒院做義工，對當地孩子的笑容印象深刻，她人生最重要的事是家庭、愛情、護唇膏，如果去荒島只能帶三樣東西，Bella選擇護唇膏、電話和男友，她期待未來能好好發展事業，並和另一半組織家庭，可見男友在她心中之重要性。

(中時電子報)