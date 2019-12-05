每逢聖誕節，交換禮物成為聚會亮點，Global Mall新左營車站精選十大聖誕禮物，只要500元預算，就能成為超搶手禮品，包含文創設計的紐約帝國大廈手提箱、可愛暖心羊咩靠枕、蜘蛛人系列手提鐵盒拼圖、聖誕許願袋等，不論是三五好友交換禮物，或者滿足孩子聖誕願望，輕鬆挑選不煩惱。此外，為歡慶聖誕，即日起～12/29綁定GMpay刷Global Mall聯名卡，當日單筆刷滿888元，可獲得會員點數200點。

文青風當道，充滿創意特色又實用的禮物，任何朋友收到都合適，品東西家居推「JR電車頭書檔筆筒」充滿特色的造型，在辦公室使用搶眼又實用，推薦價380元；而時尚優雅的「FILO梅西酒架」簡約設計搭配優雅曲線，推薦價498元，還有別具異國情調的「FORE紐約帝國大廈手提箱」彩繪紐約著名摩天大樓，復古的造型，帶著懷舊風味，適合文青控衝一波購買，推薦價495元。

且療癒系萌禮物，可愛討喜的模樣，融化寒冬的心，DAISO大創百貨「羊咩咩造型靠枕」舒適柔軟，Q萌笑臉，抱著超暖和，推薦價99元；除了暖心外，腳部的保暖也是冬天的必要用品，DAISO大創百貨的「毛絨絨暖腳套」，柔軟觸感，雙腳就像踩在雲朵上，舒適溫暖，推薦價99元。還有Evvon 伊凡髮玩的「鹿角髮飾」，不論是參加派對，或者是聖誕踩街，立刻成為目光焦點，推薦價299元；此外聖誕送糖人人愛，菓風小舖推「聖誕許願袋」裝滿甜蜜的糖果及可愛造型提袋，充滿歡樂節慶氣氛，推薦價350元。

(工商 )