前桃園縣副縣長葉世文，涉嫌在擔任營建署長和副縣長期間，將每月14.4萬的業務費和特別費公款私用，不但捏造餃子店便餐高達1.2萬元，還謊稱招待內政部長李鴻源、總統府顧問廖了以等人，私吞12萬3079元，桃園地院5日依貪汙罪判8年，全案仍可上訴。

71歲的葉世文被控在擔任營建署長和桃園縣副縣長期間，在林口A7合宜宅建案和八德合宜宅案，分別收受遠雄集團創辦人趙藤雄400萬元和1600萬元賄款，檢廉跟監搜索還當場查扣裝滿1600萬元賄款的行李箱，引發喧然大波，當時就傳出葉世文應酬多、開銷大，還規定下屬輪流安排高檔餐廳，自己的特別費則公款私用、放進口袋。

桃檢調接獲檢舉追查，發現葉為了詐取特別費及縣政業務費，在沒有足夠單據可以核銷的情況下，以長官威勢，脅迫祕書張羅空白收據，自行填載不實消費內容和贈禮對象，再交由祕書核銷，內政部營建署署長期間詐得2萬4400元，桃園縣副縣長期間詐得9萬8679元。

檢調清查還發現，葉「很敢寫」，路邊餃子店高達1萬2800元，小餐館一周上門4次、每次5000、6000元，用途還寫招待內政部長李鴻源、總統府顧問廖了以等人，卻被打臉2人「被招待」當天人在花蓮，或是根本沒去過那間餐廳。

葉世文先推託「都是祕書在處理」，又改稱是下屬誤植、自己很忙沒細看公文就蓋章，最後又辯稱是力推桃園航空城聚餐頻頻出錯，矢口否認犯行，但祕書和餐廳老闆都證述單據金額不合理、消費頻率過於密集、與葉世文行程不符等，桃園地院法官依利用職務機會詐取財物罪，分別判刑3年8月和7年2月，應執行有期徒刑8年、褫奪公權7年，私吞的12萬3079元宣告沒收。

(中時 )