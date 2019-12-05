國民黨總統候選人韓國瑜5日傍晚出席全國正副議長聯誼會聯訪時表示，既然是「網軍」就不是只有一人，賴清德今年四、五月也被網軍打得鼻青臉腫、哇哇叫，可見網軍囂張到甚麼程度，希望蔡總統查出誰提供的錢、誰從網軍攻擊得到好處。

韓國瑜臉書4日貼文「面對網軍問題時支支吾吾說明不清，更顯心虛。」標註「＃這是網路罷凌絕不讓你輕輕放下」、「＃如果有500個網軍一個月就要500萬」、「＃錢從哪裡來」，媒體對此5日詢問韓國瑜的想法。

韓國瑜表示，台北地檢署起訴楊蕙如和一個蔡姓友人，既然是網軍就絕對不可能是一個人，一個人一個月給1萬元，10個人就10萬元，網軍是數百人的規模，假如有500個下線，一個月就要有500萬元。

韓國瑜說，蔡英文總統是國家最高領導者，如果用納稅人的錢養網軍，藉網軍攻擊政治對手，讓台灣人民情何以堪，完全違法，他希望一定要查出誰提供錢、誰從網軍的攻擊得到好處。

韓國瑜表示，今年四月、五月前行政院長賴清德都被網軍打的鼻青臉腫、哇哇叫，顯然網軍已經囂張到甚麼程度，他們在鍵盤後面扮演上帝的角色，說誰是好人、誰是壞人，誰是善良、誰是邪惡由網軍決定，居然網路IP來自立法院，這怎麼得了。

韓國瑜強調，蔡總統以及民進黨政府要非常清楚告訴國人，網軍到底怎麼回事，繼續這樣下去對台灣的民主傷害是巨大無比的，也要清楚看媒體輿論對善良的人心傷害非常巨大。

(中時 )