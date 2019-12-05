台南市政府耶誕跨年系列活動邀荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）來台演出，為嘉惠溪北民眾，台南市長黃偉哲邀請馬丁在新營文化中心演藝廳加演一場「南瀛耶誕音樂會」，更加碼邀請有「美聲主廚」之稱的邊中健，一同參與演出，鄉親們千萬別錯過這個千載難逢的機會。

馬丁7歲愛上音樂，曾為麵包師傅，失業後走上街頭，始終保持對音樂的熱愛，2010年，57歲的他登上荷蘭達人秀舞台、一舉獲得冠軍。本場音樂會曲目除了馬丁成名曲You raise me up之外，還有數首膾炙人口的好聽歌曲。馬丁也將與在地的「右武衛兒童合唱團」溫馨合唱Have a Merry one。

此外，市府也特地邀請身為廚師的台灣美聲主廚邊中健與國立實驗合唱團陳章健組成的「美聲男爵Simon &Jonathan」，與曾經身為烘培師的馬丁相見歡。

邊中健從小就喜歡唱歌，曾因書讀不好被毒打，歌唱才華也苦苦得不到賞識。但他現在不但是一流的主廚，也成功考上台北愛樂合唱團，時常在自己的餐廳用渾厚優美的歌聲帶給大家難忘的用餐體驗。

南瀛耶誕音樂會7日下午16點30分於新營文化中心演藝廳免費觀賞，想現場聆聽馬丁的美妙歌聲，看馬丁遇上台灣的「美聲主廚邊中健」會激盪出怎樣的火花，請提早排隊入場。

(中時 )