前國民黨主席朱立倫今到台東為立委參選人張志明站台。（莊哲權攝）

一度與正、副總統參選人擦身而過的前新市長朱立倫、前台東縣長黃健庭，今天連袂為國民黨台東區域立委參選人張志明助選，展現藍營團結氣勢，朱立倫說，支持韓國瑜，就要支持張志明，國會過半，韓國瑜才能全面執政。

朱立倫今天早上搭機到台東為張志明助選，黃健庭與張志明均前往接機，朱立倫說，黃健庭是黨內重要領導人之一，雖然兩人都無緣於2020大選，但仍是最好的助選員。

對於張投入選戰以來受困於非「台東子弟」議題，朱立倫說，若照此規定，自己是桃園人，一定當不了新北市長，就連侯友宜及前台北縣長蘇貞昌、尤清也都不是在地人，他強調，只要為這個地方努力，就是真正在地好人才。

朱立倫說，張志明本身經歷豐富，擁有貨真價實的雙博士，這一位優秀的人才我們能夠只因為不是出生在台東，就否定他？這樣對他公平嗎？他呼籲，唯有大家團結，才能贏得選戰，支持韓國瑜就要支持張志明，國會過半，韓國瑜才能全面執政。

台東縣黨部主委吳秀華表示，民進黨執政這3年多來，民心思變，民眾的反映是最真實的，大家都認為生活沒有更好、百業蕭條，尤其年金改革、一例一休，特別是教育的部分，讓現在的父母很擔心，希望台東的鄉親真的要想清楚，接下來的4年應該要給一個真正會認真為台東做事、願意努力跟台東縣政府合作的新立委。

台東市長張國洲他帶領多位里長一起站上台，用行動證明決心，他說，這次的選舉無關個人，是整個國民黨在2020年最重要的1場戰役，他會跟著饒慶鈴縣長及吳秀華主委一起來向前衝，絕對要挺張志明前進立法院。

(中時 )