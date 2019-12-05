郵局新型態的無人智能i郵箱，24小時都提供寄件取件服務，最新的四代櫃下方還貼心設置傳統紅綠郵筒，新、舊服務結合，讓各種寄取件需求都能一站滿足。（謝瓊雲攝）

彰化郵局5日在大葉大學管理學院舉辦i郵箱啟用體驗活動，局長張耀中(左4)、校長梁卓中(右4)都出席剪綵。（謝瓊雲攝）

現代人通訊方式改變、加上電子商務蔚為主流，郵局業務大轉型；彰化縣最多曾有900多具紅綠色郵筒，近兩年撤除到剩428具，前年開始推動智慧i郵箱，今年年底全線將達到95座，大小包裹郵件皆可24小時投遞寄取。

彰化郵局5日在大葉大學管理學院舉辦i郵箱啟用體驗活動，局長張耀中、校長梁卓中都出席剪綵，在郵局人員解說下，親自示範體驗無人i郵箱智能取物、寄物的便利，縣內唯一一輛行動i郵車也到場亮相宣傳。

彰化郵局局長張耀中（右）親自出席大葉大學i郵箱建置啟用活動，這是全縣第四所大學校內有i郵箱進駐，兩座郵箱分別設置在管理學院和設藝學院的大樓一樓；左為校長梁卓中。（謝瓊雲攝）

根據中華郵政內部統計，信件、明信片與卡片等傳統郵件業務量正以每年3％至5％速度衰退，小包、包裹遞送需求大增，郵局選在人潮密集的車站、校園建置i郵箱；除大葉大學，彰化縣另有彰師大進德校區內的郵局支局、明道大學、建國科大等4校已設置。

校長梁卓中指出，大葉大學創校即將滿30年，全校師生職員餘萬人，感謝郵局一直支持大葉子，自1997年就在大葉設校內郵政代辦所，現在又提供最新的智能郵遞服務，讓師生與附近居民更便利。

張耀中指出，郵局近年常耗費及龐大的人力時間，在整理、遞送郵箱包裹上，24小時服務的i郵箱整合物流、金流和即時資訊流，突破以往郵局的時、地限制，寄件人、收件人可自由選擇方便的時間寄件取件，不用配合郵局與郵差時間，便利性大增。

郵務科長施錫麟表示，早年聖誕節、跨年前夕都是郵件遞送的旺季，如今早就被大、小包裹和網購紙箱取代，考量投遞郵件的便利性，全縣仍保留將近半數郵筒，多數改為平信限時合一，最新的i郵箱4代櫃下方，也貼心增設小型郵筒，方便有寄信需求的民眾。

(中時 )