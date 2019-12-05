日前，「近七成學生每天課外閱讀低於1個小時」登上大陸網站熱搜，據大陸《中小學讀寫現狀調研報告(2019)》（以下簡稱《報告》）顯示，約19.6％的受訪者每天的閱讀時間不足0.5個小時，50％的受訪者每天閱讀時間為0.5到1個小時，這項調研結果獲得了許多人關注，有人疑問課外閱讀的重要性、一天該多久閱讀時間才算足夠等問題，也有許多大陸家長表示，課業太重了，根本沒有時間閱讀課外讀物。

《報告》顯示，約有89.4％及90.4％受訪者分別對閱讀、課外讀物感興趣，但受訪者的閱讀時間卻令人擔憂，有一半的人每天閱讀課外讀物的時間不到1小時，《報告》還指出，約81.8％的受訪者表示有豐富的讀物可供閱讀，78.9％的受訪者家中藏書多，69.4％的受訪者會經常買書，顯示對於現代人來說藏書量多寡不是問題，有沒有時間看才是重點。

對此，有大陸家長在網上表示，小孩平日作業多，只要看的不是教輔書籍和考試指定書目，就會被認為是在「看閒書」，即使是世界名著，且不只課外讀物，連運動時間也不夠，並不是孩子懶。

大陸一位家長劉雪表示，為了保護孩子的視力和充足的睡眠時間，她沒有要求孩子每天必須閱讀課外閱讀，不過她仍盡量規劃周末讓小孩多閱讀課外讀物，畢竟讀書和學習都應該是一輩子的事。

(旺報 )