高以翔11月27日在《追我吧》錄影過程猝死，浙江衛視總監林湧今天（12月5日）接受《人民日報》訪問時，終於公開事件原貌。

林湧表示，11月26日21點30分左右，高以翔和其它嘉賓開始錄製《追我吧》第9集節目：「以翔參與了兩個小遊戲，其餘時間在主舞台觀看其他嘉賓錄製節目。11月27日1點26分左右，以翔開始進行賽道環節錄製。在奔跑了600多米（公尺）並通過賽道上的裝置後，他放緩步伐，坐在邊上花壇，隨後躺倒。此時為1點30分52秒。發現異樣後，跟隨導演即呼叫現場待命的救護車，距事發位置較近的嘉賓也從主舞台跑向以翔。」

在高以翔倒地後1分46秒，現場待命的寧波急救中心醫護人員趕到並開始實施專業搶救。急救20多分鐘後，救護車將以翔送往附近的三甲醫院寧波市醫療中心李惠利醫院，經過2個多小時的全力搶救，院方宣布搶救無效。

對於現場醫護人員配置，林湧澄清：「每次節目錄製現場都備有專業醫療保障團隊。當晚，現場配備寧波急救中心的2輛救護車、3名專業醫護人員和2名救護車駕駛員。救護車上配備專業急救設備，包括除顫設備（在搶救中有使用）。急救人員身著螢光色工作服。」

至於網友爆料的「在淩晨2點看到救護車趕到現場」，林湧解釋說，網友看到的是工作人員撥打120（大陸的緊急救援專線）後叫來的第3輛救護車，之後沒有使用，空車返回。

林湧強調，相關證據我們已作封存，供監管部門依法查證。

(旺報 )