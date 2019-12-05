藝術總監、導演符宏征表示，「戰」有拚搏、廝殺的意味，表達了現代上班族的忙碌日常。(唐健哲攝／王寶兒台北傳真)

利用足球、排球、乒乓球的實地演練，幫助演員更加能夠揣摩表演姿態。(唐健哲攝／王寶兒台北傳真)

如果人生是一場運動競賽，每個人扮演的便是運動員的角色，遵循這個社會的「運動規則」，奮力拚搏與戰鬥。動見体劇團推出翻新舊作《戰＋》，將上班族的日常生活與體育賽事巧妙結合，有乒乓球機械式生活的上班族、愛情鬥爭裡的三角攻防、贏了比賽卻輸了友情的選手，搬演不同的生命情境之餘，也讓觀眾體悟到「人生如戰場」的哲理。

藝術總監、導演符宏征表示，「戰」有拚搏、廝殺的意味，表達了現代上班族的忙碌日常，此回添入了柔和元素，展現了與「戰」對比的柔和意象，「也許是歲月帶來的感觸，讓我思考人們拼鬥生活的內在奮戰，必然會有一些像是花草一般的柔韌能量，劇中也會以慢動作，像是書法揮毫似的柔軟姿態去表達這股力量。」

在《戰＋》中，穿著正裝的上班族男女，最初循著領頭男子逐一跟隨擺弄軀體，有展現剛毅強悍的揮棒、踢球動作，也可見柔美似現代舞的戀人互動。在正式登場前的暖身彩排，符宏征隨手往場邊丟入一顆足球，演員們不發一語便開始熟稔的傳球、盤球，彷彿舞台成了足球場一般。符宏征透露，在日常的排練更會加入排球、乒乓球等，幫助演員揣摩運動姿態。

《戰》於2009年推出，為動見体「運動劇場」系列的首部作品，於法國外亞維儂藝術節首演，並在2011年獲得TOP5節目殊榮，今年有戲劇構作傅裕惠及新演員的加入，便升級為《戰＋》。符宏征分享，《戰》的前身為十餘年前，曾自編自導自演的一齣作品《給達達回信—根據主人的命令所作的模仿及根據其他》。

符宏征表示，「我當時飾演了一個上班族，當孩童達達問我上班的感覺時，我就以一來一回的乒乓球，象徵了上班族的平板生活與機械式的日常。當時正巧遇上許多擁有運動專業的年輕演員，如劉心宇、劉嘉騏等等，便有了製作這齣作品的契機，最近獲得金鐘獎的劉冠廷過去也曾是巡演團隊之一。」

符宏征分享，「我希望透過這部作品，讓觀眾能夠在拚搏之餘，意識到自己需要去放鬆，或是利用演員激烈的肢體拚搏，刺激人們思考『我們可不可以停下來，不要再有某種銳利的對待方式』，也許人們在『觀戰』之餘，也能夠為自己喘一口氣。」

《戰＋》自12月7日起至12月22日，將於台北水源劇場演出。

(中時 )