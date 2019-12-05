連鎖速食餐飲《漢堡王》今（5日）拋出號稱「核爆級」的震撼彈，在其臉書粉絲團透露全新超值活動「拿麥當勞or肯德基換漢堡」，掀起瘋狂討論。不少網友覺得「實在太狂！」但有人認為「漢堡王虧大了」，竟然還幫競爭對手打廣告、促銷，事情真是如此？專業網友分析，漢堡王實際上出了「高招」，稱讚這是「傑出的一手」，只是鄉民不懂。

漢堡王今日在臉書上聲稱，只要拿到肯德基和麥當勞用餐的發票，即可至漢堡王門市兌換一份新口味漢堡。漢堡王指出，從今日5號至10號為止，每天限量1萬份限定口味漢堡，憑當日到肯德基、麥當勞購買「套餐」的發票，就可免費兌換一個。消息一出，網友們陷入瘋狂，抱著看好戲的心態表示「哇！正面對決」

連鎖速食餐飲《漢堡王》今（5日）拋出號稱「核爆級」的震撼彈，在其臉書粉絲團透露全新超值活動。不少網友覺得「實在太狂！」但有人認為「漢堡王虧大了」。（摘自BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團）

按照活動的意思，民眾得先到競爭的速食餐飲消費，才能兌換免費漢堡，這不就是幫對方賺錢？此獨特的行銷手段網友也有點傻眼，難道是「另類思考」？多數網友認為，漢堡王一定會很慘，不懂這樣幫助對手有什麼好處？認為「麥當勞肯德基或成最大贏家」、「增加對手營業額的促銷有什麼好處」、「白癡，增加麥當勞肯德基業績」、「這是什麼行銷邏輯？挖對手的忠實顧客嗎？」、「好傻的活動，沒事增加麥當勞業績」。更有網友大罵漢堡王的行銷企劃，表示「我是主管一定把提案者電到飛起來」。

不過卻也激盪出另一種說法，有網友從反面思考後，發現這其實是「傑出的一手」，不僅如此，更是個「神操作」。網友指出，目前漢堡王最大的弱勢就是在台灣的「知名度」，由於不像另外2間速食餐飲開設普遍，有些地區民眾甚至根本不知道漢堡王的存在。藉著民眾的免費心態，肯定會大排長龍，屆時得以增加曝光度，「排隊排到飽 應該是要讓其他家顧客認為它很熱門」、「很強阿，不然誰知道哪邊有開漢堡王」。

另外，網友指出，限量1萬份漢堡成本其實不會太高，比起登報紙燈電視，還相對便宜許多，更何況新聞還會幫忙宣傳，這操作根本超會。「1萬份才多少錢 報紙廣告都不止了」、「上新聞打廣告的價碼就遠高於成本」。網友透露「知名度 ／行銷新品／其他產品收入」這實際利益超高，試問有哪個廣告能夠能確實把顧客引進店裡？笑稱大家都搞錯，「鄉民不懂 這是空城計，傑出的一手」、「看似幫麥當當，但其實是在挖麥當當客人」。讓鄉民不驚讚嘆，「這招很會！我還真不知道，我這邊哪裡有漢堡王。」

(中時電子報)