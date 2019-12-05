聯合勸募邀請藝人劉若英擔任愛心大使。（聯合勸募提供／林良齊台北傳真）

每年協助300多個小型團體取得募款經費的聯合勸募，呼籲社會用定期定額方式，讓服務輸送更加穩固。服務需要長期累積才能看見效果，就像一位身心障礙者到職場工作之前，平均要投入超過1000個小時以上的職前訓練服務，如果要重新開始是加倍困難的，需要社會大眾穩定支持的力量，讓社福團體可以專心投入助人工作。

聯合勸募常務理事彭淑華分享，聯合勸募27年走來，很幸運的在各個面向都有公益夥伴一路相挺。支持聯合勸募超過20年的捐款人就有1147位、15年的有3千多位，擔任聯合勸募專業委員的志工，服務超過20年的有50位、還有許多長期陪伴支持聯合勸募的企業夥伴，大家的信任是我們最珍貴的資源，我們一定會好好守護，竭盡所能把好事做好。

如中華視障安養福利協會服務因黃斑部病變、青光眼等原因後天失明的盲人，如在50歲才幾近全盲的阿德，原本足不出戶的他，受到服務後開始學習按摩、定向等，也曾為多家公司職員提供服務；而新北市智障者家長協會則希望，讓成年的心智障礙者能夠走出家門工作。

聯勸的協助讓他們可以安心的從事服務，聯勸秘書長朱紫碧表示，聯勸的捐贈中以定期定額占了5成以上，定期定額對服務的提供較為有利，呼籲民眾透過定期定額，讓更多的社福團體穩定服務。

(中時 )