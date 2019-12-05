新北市樹林區公所與華山基金會樹林愛心天使站今舉辦「關懷獨老．歲末年終溫馨圍爐餐會」。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

公所特別安排3台小巴專車，由公所人員及替代役親自到獨居老人住處接送。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

時值歲末年終，新北市樹林區公所與華山基金會樹林愛心天使站今舉辦「關懷獨老 歲末年終溫馨圍爐餐會」，邀請樹林牧人幼兒園表演聖誕組曲樂器吹奏，「風櫃舞集」也獻上別具特色的民族舞蹈，在業界頗負盛名、長期熱心公益的樹林在地舞團「Dream中東肚皮舞團」，則帶來精采獨舞、抒情風雙人舞及簡單帶動跳，在聖誕佳節前夕，為獨居長者帶來溫暖回憶。

樹林區公所表示，因獨居老人行動不便，公所特別安排3台小巴專車，由公所人員及替代役親自到獨居老人住處接送，並安排華山基金會樹林站志工、公所替代役在各桌次協助長者打菜、倒茶水、攙扶至盥洗室，讓長者享受最貼心完整的服務。

華山基金會樹林站志工、公所替代役在各桌次協助長輩們打菜、倒茶水、攙扶至盥洗室。（樹林區公所提供／許哲瑗新北傳真）

最後公所準備營養麥片禮盒，贈送在場的獨居長者們，提醒長者定期動健康，加入「當我們老在一起LINE好友」，可隨時掌握即時天氣訊息、市府關懷長輩訊息。

樹林區長陳奇正表示，特別感謝「華山基金會樹林天使站」，長期關懷樹林獨居長者，公所將持續結合公部門與民間公益團體力量，整合資源推動老人福利，使樹林區獨居老人照護網絡更完善。

(中時 )