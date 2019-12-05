李永萍、賴士葆、陳明義等人赴外交部抗議，遭到警察攔阻。（圖／取自李永萍臉書）

新北市立委參選人李永萍、立法委員賴士葆、新北市議員陳明義3日下午，因為楊蕙如以idcc等網軍貼文為謝長廷護航，赴外交部聲援憤怒的民眾抬棺抗議。

李永萍說，當他們3人進入電梯後，卻被多名警力圍在電梯裏，電梯按扭被鎖死，僵持許久。沒想到賴士葆以現任立委的身分走樓梯面見部長，也被警衛粗暴地推擠阻擋，差點釀成肢體衝突。

賴世葆委員退讓後，至服務台登記「部長會客單」，由櫃台服務人員去聯絡部長室。最後大家等了3、40分鐘後，得到「部長没空」的答覆。李永萍說，吾爾開希卻從樓上走了下來。

李永萍在臉書痛批，這是她政治生涯僅見離譜至極的事情，一直到深夜，她仍是痛心憂心、輾轉難眠。

李永萍說，這是她進入政壇近20年來，過去從未見過像外交部長吳釗燮這麼荒謬蠻橫的官員，可以藐視立法委員到這種程度。

李永萍說痛批，當「民主進步黨」貪戀政權轉型為「民主詐騙黨」，用idcc造謠帶風向、用代理人法、反滲透法羅織政敵入罪、侵犯言論自由，對得起堅求民主風骨的前輩嗎？綠營從政「初衷」，是「忘記了、還是害怕想起來」？

(中時電子報)