為落實最高檢察署嚴防假訊息妨害選舉專案會議結論，台北地檢署5日邀集刑事警察局、台北、新北市警局、刑警大隊、移民署、廉政署舉行專案會議，會中並做成北檢成立「刑事案件補具調查事項檢核表」審核案件、建立內部處理流程，有效整合司法資源、成立專責小組及建立聯絡窗口，與轄內司法警察充分協調等4項決議。

北檢檢察長邢泰釗表示，這會議的目的，是希望建立平台，整合團隊，集中資源，迅速有效打擊意圖不當影響選舉的重大假訊息犯罪。

中選會副主委陳朝建表示，假訊息妨害選務工作的正常運行，希望透過此項會議能迅速有效的共同打擊選舉假訊息犯罪。

會中做出4項決議，分別是依照北檢「刑事案件補具調查事項檢核表」審核案件，迅速有效打擊重大假訊息犯罪。建立內部處理流程，有效整合司法資源，避免影響查賄人力運用。成立專責小組，一、重大假訊息犯罪由平組、信組負責；二、一般的假訊息案件，由射組主任分由各選區專組主任負責審核。建立聯絡窗口，與轄內司法警察充分協調，迅速有效打擊意圖不當影響選舉的重大假訊息犯罪。

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(中時 )