台灣茶葉世界有名，為了推廣台灣茶業，屏東科技大學農園系與台灣農林公司簽訂策略聯盟，透過產學合作、跨領域結合，在製茶產業專業人才培訓、茶樹栽培管理、茶葉產品研發等方面，提升台灣的茶業，也達到雙贏。

根據農委會年報統計，2018年台灣茶葉栽培面積為1萬2,079公頃，年產量為1萬4737公噸，年產值達74億7744萬元，顯見台灣茶業產能及產值。除了茶飲料外，將香氣、兒茶素、茶多醣等成分製成食品、保健食品、植物新藥及保養品。

台灣農林公司是台灣在地的百年製茶廠，在屏東內埔老埤農場的屏東分公司，栽種面積達500公頃，大規模進行田區栽培管理。屏科大則在農業栽培管理、病蟲害防治、成分萃取技術、食品加工、多元化產品等領域，有優異的表現。

雙方5日簽訂策略聯盟，校長戴昌賢表示，除了茶葉外，茶樹也是重要的寶物，萃取出對人體有用的物質製作產品，可提升整體產業鏈及產值。台灣農林董事長吳清源說，透過產學合作，可讓同學學習到實務的經驗，也能培養未來業界人才。

(中時 )