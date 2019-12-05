新加坡南洋理工大學中文系主任兼華裔館館長游俊豪（左）拜會金大校長陳建民（右）就學術研究合作交換意見。（金大提供／李金生金門傳真）

金門是著名的僑鄉，遍布島上100餘棟中西合璧式的洋樓，承載先民遠涉重洋，胼手胝足的血淚故事。新加坡南洋理工大學中文系主任兼華裔館館長游俊豪偕文化部重建台灣藝術史專案辦公室執行秘書、輔仁大學藝術與文化創意學位學程的邱琳婷教授，專程拜會金門大學校長陳建民與閩南文化與僑鄉數位典藏中心主任劉名峰，達成未來雙方學術交流合作的共識。

陳建民校長表示，僑鄉文化是金門文化立縣的核心元素之一，也是金門大學的研究重點。金門大學擁有獨具的特色和背景，目前4個學院即是以4位東南亞僑領的名字冠名，包括本學期健康護理學院進駐新建華僑大樓在內，而金大不只是台灣高教的一部分，也是金門發展的智庫，多年來致力於串連海外華人與原鄉，紀錄和發揚先民下南洋的拚搏精神。

游俊豪館長則表示，新加坡南洋理工大學是東南亞華人創設的大學，華裔館更是世界華人研究的重鎮，並編輯出版專屬期刊《Journal of Chinese Overseas（海外華人）》。他表示，金門大學致力於僑鄉研究，希望未來能和金大學者多交流，並規畫華人國際研究刊物之間的合作事宜。

邱琳婷教授也表示，金門藝術對於台灣藝術史的重建，有它獨具的重要性，原因不只因為過去討論台灣藝術史，金門藝術是受到忽略的一塊，更重要的還在於它蘊含台灣社會所沒有的元素，表現出一種特別性與現代性。

劉名峰則強調，金門大學近年來致力於僑鄉研究，已與中華民國海外華人研究學會合作，將該學會與著名國際期刊出版公司Brill所共同出版《Translocal Chinese： East Asian Perspectives(海外華人研究)》的編輯中心移到金門大學。

劉名峰還表示，金門元素也就是僑鄉文化、戰地文化與閩南文化，近年由於兩岸的互動與交流，金門所扮演的中介角色，也值得關注。

(中時 )