王晴5日錄中天《麻辣天后傳》，她透露近日正忙著籌備新專輯，內容會是2首歌加微寫真。她以八點檔《世間情》出道，朦朧電眼加甜美笑容，吸引許多目光，但她坦言當時壓力其實很大，「雖然是演好人，但因為不會台語，又是第一部，被罵得很慘，被說演那麼爛憑什麼站在好演員身邊。」因為種種壓力，加上自我要求完美，她短時間瘦成38公斤紙片人。

王晴回想當時仍印象深刻，「壓力很大，整個內分泌失調，還全身長痘痘，加上為了拍戲2天只睡2、3小時，氣色超可怕，有次忘記使用遮瑕膏，燕姊（李燕）還嚇到。」她透露調養很久才恢復。至於有機會想去大陸拍戲嗎？她一臉驚恐，「我早年當模特兒，有一群好朋友，因為工作規畫紛紛到對岸，結果傳了很多可怕的故事回來，朋友說，導演把合約放桌上，說只要當了誰女友，合約立刻就簽，一說不，合約立刻抽走。」這樣的故事層出不窮。

王晴曾爆瘦成紙片人。（王晴提供）

王晴看起來相當美豔，一雙迷濛大眼睛、S型火辣身材，但仔細一聊才知道她根本就是鄰家女孩，她無奈地說：「我單身3年了，現在是喜歡我的人，我不喜歡；我喜歡的人，不想安定，其實現在對感情有點悲觀。」茹素的她有別外表給人的印象，生活很單純，「我其實不太交圈內新朋友，太複雜的狀況我無法應付，或許有人覺得很開心，可跟導演、製片飯局，但我吃素，再怎麼吃也是青菜啊。」一句話點出她的單純個性。

王晴曾爆瘦成紙片人。（中天提供）

(中時 )