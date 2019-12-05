東港香瓜、洋香瓜、哈密瓜現正盛產，甜度高達18度，汁多味美，東港鎮農會於6、7日舉辦「東港哈密瓜香甜好滋味」行銷活動。（潘建志攝）

「東港有產哈密瓜？」許多人對東港第一印象就是黑鮪魚，其實東港土壤肥沃，農漁產都非常豐富，現正值東港香瓜、洋香瓜、哈密瓜盛產期，東港鎮農會於6、7日舉辦「東港哈密瓜香甜好滋味」行銷活動，歡迎大家一起來吃汁多味美的甜瓜。

東港地區地勢低窪，容易淹水，卻因此造就得天獨厚優勢，土壤富含豐富微量元素，生產的蓮霧、香瓜、哈密瓜特別香甜美味。農糧署南區分署分署長姚志旺表示，近年來東港農民開始大量種植香瓜、哈密瓜，種植面積約220公頃。

東港鎮農會理事長蘇進福說，東港農民僅種植第1期稻作，第2期因雨季容易淹水田地多休耕。9月到12月農民多裡作種植紅豆或香瓜、哈密瓜，近年來因紅豆較多地方種植，不少農民都轉種香瓜、哈密瓜。

目前東港生產的香瓜多是俗稱「美濃瓜」的綠皮梨瓜，哈密瓜則有網紋洋香瓜、光皮洋香瓜（蜜世界品種）及新世紀品種，其中光皮洋香瓜是主推，甜度可達18度，一口咬下就像吃了甜入心的蜜，產期前就已湧進大批訂單。

東港鎮農會6、7日舉辦「東港哈密瓜香甜好滋味」行銷活動，有香瓜、哈密瓜、蓮霧、白玉蘿蔔等當季時蔬等農產品攤位，還有瓜瓜啃光光、翻滾瓜瓜等趣味競賽及醃製蘿蔔活動，歡迎民眾參與。

(中時 )