近日，《中國檔案珍品展》在大陸北京市檔案館開幕，不僅展出了當年康熙皇帝的傳位遺詔(複製品)，還有清代呼蘭府《婚姻辦法》、清初滿文木牌等珍貴檔案，其中引人注意的就是康熙遺詔，千古謎團「雍正到底有沒有改康熙遺詔」似乎有了答案。

這幾年，「四爺」雍正在古代皇帝中可謂相當紅，幾部熱門電視劇裡都有他的身影。不過，在雍正繼位的問題上，民間和野史傳聞很多，其中一個故事非常廣為人知，雍正改了康熙留下的遺詔，把「傳位十四子」改成「傳位于四子」，才成功當上了皇帝。

這次的珍品展上有一份珍貴的「康熙傳位遺詔」，長1.55公尺，寬0.8公尺，為捲軸式，關於傳位寫道：「雍親王皇四子胤禛，人品貴重，深肖朕躬，必能克承大統，著繼朕登基，即皇帝位…...」，其中「皇四子胤禛」就是雍正，詔書並沒有出現「傳位十四子」或「傳位于四子」等類似的字眼，且這份傳位詔書是由滿文和漢文分別書寫一遍，滿文中「十」和「于」是完全不同的兩個字，沒有矯飾的可能。

所以，這份《康熙傳位遺詔》說明，「雍正暗中加筆篡改康熙傳位遺詔」只是個傳聞罷了。

(旺報 )