練體力靠的是心肺運動，而維持良好體態、身材線條，就要仰賴持續不懈的重量訓練。就算再忙，潘若迪也會帶一條彈力繩到工作現場，抽空做幾下訓練。

你看過500個人在體育館裡同時跟著舞台上老師的動作一起奮力扭動肢體的盛況嗎？57歲的潘若迪投入有氧舞蹈教學35年，生動活潑的教學風格，不只帶領學員舞動飆汗，還不時迸出冷笑話，讓人不覺「噗哧」一笑，上完1小時的有氧課，身心都像洗了三溫暖，感到暢快淋漓。

儘管看來光鮮亮麗，也結交很多藝人好友，但潘若迪私底下的生活卻很規律：早上7點多起床，送女兒上學後到健身房健身2小時；接著吃中飯，下午開始忙工作、錄影，如果沒有錄影，就睡午覺20分鐘，晚上教課，結束後回家陪老婆、小孩；晚上12點前一定上床睡覺，絕不熬夜，「我是軍人個性，作息像個老兵一樣，」他自嘲。

多年來潘若迪幾乎每天運動4～6小時，有空也騎自行車、溜冰刀、游泳、打保齡球，什麼運動都做，但他最重視的是心肺運動。

他觀察，很多學員剛來上課時，心肺功能都不好，常抱怨「爬樓梯到5樓好累」、「跑步一會兒就氣喘吁吁」，跳有氧舞蹈3個月後，爬樓梯不會喘、爬山可以一口氣爬到山頂，陪小朋友到公園玩都不累。

練體力靠的是心肺運動，而維持良好體態、身材線條，就要仰賴持續不懈的重量訓練。（圖片來源：Pixabay）

練體力靠的是心肺運動，而維持良好體態、身材線條，就要仰賴持續不懈的重量訓練。「1星期不做重訓我就渾身不舒服。」就算再忙，潘若迪也會帶一條彈力繩到工作現場，抽空做幾下訓練，儘管自律至此，也曾經遭受身材變型的巨大打擊。

8年前，潘若迪因為自發性氣胸住院2星期，開刀切除三分之一右肺，「我的體重掉了10公斤，回家第1天，在浴室裡看到鏡中的自己削瘦無神，多年來苦心維持的身材線條沒了、胸肌也沒了，不禁崩潰大哭：『我怎麼變成這樣！』那是我這輩子最低潮的時刻。」幸好，他很快就重拾鬥志。出院第3天就開始運動，清晨4點就起床爬象山訓練心肺，並且做簡易的彈力繩動作找回胸肌，3週就回到課堂上教課，漸進式恢復，一直到第4個月，就已經幾乎回到原來的狀態。

在飲食上，由於運動量夠，他吃得也不少，早餐以中式餐點為主，熱豆漿配上1份蛋餅，再加1個火腿三明治或飯糰，或是稀飯配醬瓜、荷包蛋、豆腐，以豐富的澱粉和蛋白質開啟一整天的活力。中午吃個便當，晚上肉類選擇則儘量以好消化的海鮮類為主，不過，不同於許多刻意鍛練大塊肌肉的教練，總強調要攝取大塊肉類，潘若迪更重視的是每餐要有兩樣蔬菜和水果，因此即使是吃牛排也要加點1份沙拉，以確保吃到足夠的纖維和多種維生素，他也特別推薦「隨行杯果汁機」，可以即打即飲，非常實用。

潘若迪晚餐以海鮮為主，重訓後都喝香蕉牛奶。（圖片來源：Pixabay）

至於健身界流行在運動重訓後喝高蛋白補充品，潘若迪也認為「只是強迫肌肉生長，不是最好的方法。」他分享自己重訓後的補充品很單純，就是「香蕉牛奶」，打成果汁飲用或個別吃下肚都好，該補充的碳水化合物和蛋白質都有了，不過他更強調，補充足夠的水分是運動時絕對不可忘記的重點。

常有人問他：該選什麼運動？他的回答一貫是：「選擇你自己喜歡的運動，開始動起來就對了。」那麼，開始運動很難嗎？「很難（南）的話，向北走一點就不難了。

拍攝動作示範時，問他「這個動作該做幾下？」「不知道做幾下，那就做10下好了，因為我們是『時下』年輕人。」對話中不經意冒出的幽默哏，是長期教學和演藝圈耳濡目染之下，提升好感度的必備技能。儘管如此，從潘若迪隨時保持一絲不苟，站時挺拔、坐下時態度輕鬆卻不歪斜的姿態，可以感受到他骨子裡一板一眼的軍人性格，也正因如此，他堅守信念、自律甚嚴，也體現在維持完美體態上。

「我的體脂率從10年前的3一直到7，現在又高到11，因為女兒老是抱怨，抱著我的肚子像抱石頭一樣，太硬了。」提到7歲獨生女，潘若迪的眼神頓時溫柔。或許因為遺傳，女兒的運動細胞很好，雖不愛跳舞，但非常喜歡溜冰、打網球。就像潘若迪所說，選擇讓自己開心的運動，做什麼都好！

潘若迪小檔案:

羅志祥、S.H.E、張惠妹、鄭秀文等眾多藝人明星的塑身教練。

著有《亞洲超人氣有氧天王，潘老師來了！舞動有氧急速瘦身操，打造完美曲線79招！》

(中時電子報)