簡詠欣（中）同學獲得職場英文職類金手獎。右為黃國軒校長，左為指導老師洪汾埴。（草屯商工提供／張晉銘南投傳真）

胡卉軒（中）同學獲得會計資訊職類優勝。左為指導老師廖又霓，右為黃國軒校長。（草屯商工提供／張晉銘南投傳真）

教育部擇於12月3-5日在中壢高商舉辦全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，並於最終日辦理頒獎典禮，其中來自草屯商工的簡詠欣同學獲得職場英文職類金手獎，胡卉軒同學獲得會計資訊職類優勝，讓全校師生歡喜不已。校長黃國軒說，感謝師生通力合作，為學校爭光。

校方指出，每年參加商科技藝競賽的選手都相當具有競爭力，這次簡詠欣同學由洪汾埴老師指導，獲得職場英文職類金手獎，成功延續去年佳績再獲金手獎；另外，胡卉軒同學由廖又霓老師指導，獲得會計資訊職類優勝。獲獎同學非常感謝老師的協助指導、校方投入資源與家長的支持，最終才能在全國性競賽脫穎而出。

比賽期間，校長黃國軒與家長會輔導會長朱宏杰也專程北上為學生加油，並參加頒獎典禮感受得獎氣氛。黃校長說，草商學生每年都能在眾多競爭者中獲得金手獎，實屬不易，感謝師生齊心協力，以及家長會的支持。獲獎消息傳回學校，校內師生無畏天氣又溼又冷，依然用熱情歡迎獲獎學生歸來，讓校內充滿溫馨歡樂的氣氛。

師生一起歡慶簡詠欣同學獲得職場英文職類金手獎。（草屯商工提供／張晉銘南投傳真）

師生一起歡慶胡卉軒同學獲得會計資訊職類優勝。（草屯商工提供／張晉銘南投傳真）

(中時 )