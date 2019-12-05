教育部擇於12月3-5日在中壢高商舉辦全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，並於最終日辦理頒獎典禮，其中來自草屯商工的簡詠欣同學獲得職場英文職類金手獎，胡卉軒同學獲得會計資訊職類優勝，讓全校師生歡喜不已。校長黃國軒說，感謝師生通力合作，為學校爭光。
校方指出，每年參加商科技藝競賽的選手都相當具有競爭力，這次簡詠欣同學由洪汾埴老師指導，獲得職場英文職類金手獎，成功延續去年佳績再獲金手獎；另外，胡卉軒同學由廖又霓老師指導，獲得會計資訊職類優勝。獲獎同學非常感謝老師的協助指導、校方投入資源與家長的支持，最終才能在全國性競賽脫穎而出。
比賽期間，校長黃國軒與家長會輔導會長朱宏杰也專程北上為學生加油，並參加頒獎典禮感受得獎氣氛。黃校長說，草商學生每年都能在眾多競爭者中獲得金手獎，實屬不易，感謝師生齊心協力，以及家長會的支持。獲獎消息傳回學校，校內師生無畏天氣又溼又冷，依然用熱情歡迎獲獎學生歸來，讓校內充滿溫馨歡樂的氣氛。
(中時 )
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