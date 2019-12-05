彰化捷運座談會。（吳敏菁攝）

彰化捷運座談會，出席熱絡。（吳敏菁攝）

台中捷運綠路線預計明年底正式通車，往南從烏日站延伸到彰化市、往北到大坑，交通部已經安排13日進行可行性評估，但同步彰縣府快馬加鞭，可能性研究期中報告，敲定以台化腹地作為「三鐵」共構轉運站，未來彰化捷運延伸到鹿港將走線東路，預計路廊寬20公尺，長度估計約18公里。

捷運延伸到鹿港、和美玩真的嗎？縣府在中央補助下，已經辦理在辦理可行性評估，一旦台中捷運綠線延伸到彰化確定，規劃就會越來越具體。

交通部長林佳龍5日親自出席立委柯呈枋、彰化縣政府要求的彰化捷運路線座談會，林佳龍表示，台中彰化可以說是一個生活圈，加起來，就有超過四百萬人口，大台中跟中彰投發展的角度，樂見地方政府推動大眾捷運的規劃，今年7月15日已函覆尊重縣政府所提的報告書。

林佳龍表示，希望縣府先以各項運量培養的乘客，包括公車，或多元載具配合，以後進行滾動式檢討，辦理優先路線可行性研究，鹿港線可行性研究案期中報告已經在審查中。明年五月應該會完成期末報告，這個大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點來辦，交通部也會加速。

王惠美表示，彰化市鐵路高架化好不容易通過交通部初審，邁出一大步，還在努力讓行政院國發會審查能夠過才算定案。感謝交通部去年補助北彰捷運400萬元的可行性評估，希望能把北彰化幾個重要地方串聯，以彰化中心點一直延伸到幾個工業區，並連接到鹿港古蹟區，相信未來在整個營運過程中是有產值。和美鎮是彰化縣第二大鄉鎮，和美地區的鄉親對公共運輸也是需要，後續部分也有規劃延伸到和美。

工務處長林漢斌進行簡報，彰化市、和美鎮、鹿港鎮約50萬人，2019至2012進可性研究，在進入綜合規畫、環評作業、細部設計、都計變更等，預計2032通車。

目前縣府可行性規劃進行到期中報告階段，捷運到彰化市，計畫以台化腹地土地來設車站，也作為彰化鐵路高架化延伸新的台化站，和彰化捷運延伸到鹿港站的起點，「三鐵」共構，這條延伸捷運路廊，預計以500至700公尺間距就設站，沿線站將牽動、帶動整體土地利用的效應，攸關重大，目前先敲定終點鹿港停六、停車停車場辦轉運大樓，沿線車站還包括富麗大鎮、彰化市林森路接景宗街延伸到彰化火車站等。

(中時 )