議員劉順松批陳超明利用行政體系發宣傳文宣。（何冠嫻攝）

民進黨籍議員劉順松5日在議會縣政總質詢抨擊，立委陳超明政績報由鄰長發送，批他利用行政體系發送文宣。陳超明團隊回應，委請總部協尋熱心民眾發送並給與工資，經查詢確認鄰長不為廣義公務人員，一切依法行政，維護行政中立。

劉順松表示，陳超明的政績報發放是鄰長銜命於村里長發放，動用行政體系，透過鄰長逐戶分送才能發這麼快，認為不公平，請縣府介入。民政處長彭基山回應，鄉鎮長為公法人，村里延伸是鄉鎮行政單位，基本上村里長為廣義公務人員，不得為政黨或參選人進行競選活動，會再發文周知並附上相關法條，籲請遵守行政中立。

陳超明國會辦公室主任梁文一表示，團隊遵守法規，且相當注意行政中立問題，當初請8鄉鎮總部，以里為單位，找人幫忙盡速發放政績報並支付工資，對於總部找誰並不知情，且經查詢確認，在法務部的解釋上鄰長不為廣義公務人員，團隊依法行政，並給予工資。

(中時 )