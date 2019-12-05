民間盛傳夢到蛇是土地公在討錢，許多民眾都夢到蛇之後都會特地到土地廟拜拜燒金只求平安，有網友分享自己日前夢到「金黃色的蛇」接著又夢到土地公、土地婆在夢裡對他「和藹可親」的笑著，讓她印象相當深刻，隔天就意外的在要送去回收的舊衣服中翻到一包超厚的紅包，裡面滿滿的鈔票。

網友在《爆廢公社》表示從前幾天夢到金黃色的蛇，原PO想說偶爾都會夢到，於是就懶的去廟給土地公燒錢，後來更夢見神明，一男一女的在夢裡和藹可親的對自己微笑，她表示當時不知道祂們是誰，但對那慈祥溫暖的笑容，印象好深刻，Google才知道是土地公跟土地婆，就像網路上照片一樣的形象。

當時在夢中的原PO，忽然手去摸口袋發現有一枚黃金般閃耀的50塊，自己把50塊給了土地公後，祂們漸漸離去。原PO強調自己醒來後印象仍然深刻「好像真的夢情節土地公就在我房間」，原PO說當天到了下午，「不知道哪來的靈感，想去整理放了兩年堆積如山，打算要送去回收的衣物」，原PO在衣服堆中發現一件發臭已久的外套，摸了摸發現有紅包袋，看了裡面才知道裝了好多全新的100元新台幣。

原PO也補充，她是第一次夢到神明，自己也沒實際算那包錢總共有多少，她是一個偶爾都會夢到蛇的人，爸爸也告訴她這是土地公在要錢啦！事後去問土地公「是不是要我燒錢給您」擲杯也得到三個聖杯。

(中時電子報)