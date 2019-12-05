19歲的菲律賓籍麥姓男子與賀姓、孫姓等人謀議栽種大麻，加工出售牟利朋分，購得種子後，麥男及孫男個在中市及台南的租住處，建置設備培養栽種大麻成功，並乾燥大麻葉製成毒品，檢警獲報查獲。台中地檢署依違反毒品危害防制條例將麥男等4人起訴。

起訴書指出，麥男等人在2017年9月間約定由39歲賀男提供資金，29歲孫男出面購買大麻種子，由麥男及孫男負責栽種及後續加工，孫男並找到36歲沈女代購大麻種子。

沈女在同年10月間在台中市1家金融機構，匯款新台幣2萬元給在美國的女性友人，代購大麻種子1包，並郵寄來台，沈女接到種子交給孫男，孫男將4萬元轉交給沈女，沈女從中賺取2萬元價差。

麥男與孫男取得種子，購買一批栽種設備，透過網路學習栽種大麻知識，並各在台中市西屯區及台南市東區租住處栽種大麻，成功栽種後，並以乾燥燈將大麻葉乾燥，製造二級毒品大麻成品。

檢警獲報在2019年2月間搜索麥男位於台中市的租住處，查獲一批栽種大麻設備、大麻吸食器及大麻菸草3包、大麻植株等證物，再前往孫男在台南租住處查獲一批栽種設備，並將兩人拘提到案。

(中時 )