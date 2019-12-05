苗栗地檢署主任檢察官董良造向官兵說明毒品與詐騙惡害及刑責。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕，

苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏5日赴頭份斗煥坪206營區進行法治教育宣導。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地檢署檢察長鄭鑫宏5日赴頭份斗煥坪206營區進行法治教育宣導。〔苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗地方檢察署結合陸軍第六軍團指揮部，5日在頭份斗煥坪營區，對苗栗地區所屬官兵實施專案法治教育，透過「反賄選、反毒、反詐騙」等議題宣導，以增進官兵法律常識，進而守法重紀、貫徹依法行政、嚴肅廉能紀律。

專案法治教育由苗栗地方檢察署檢察長鄭鑫宏，率領主任檢察官董良造、主任觀護人林宗材等，前往斗煥坪營區與步兵第206旅官兵座談，並由六軍團副指揮官劉協慶少將主持，期使官兵建立「恪守行政中立」的正確認知、「遠離毒品危害」及「防範詐騙」等正確認知。

劉協慶時表示，嚴守憲法規範，恪遵行政中立，貫徹軍隊國家化，是國軍一貫的要求與原則，希望透過此次的專案法治教育，建立共識，貫徹依法行政，端正風氣，並加強官兵反賄選、反毒及反詐騙等觀念，勉勵官兵將守法的觀念深植於心中，並由自身做起，以不負民所託。

鄭鑫宏表示，「選舉查察」和「反賄宣導」猶如車之兩輪、烏之雙翼，密不可分。只要反賄宣導做得好，選民不願賣、不想賣，候選人就算要買也無法得逞，若有人執意破壞選舉公平而企圖行賄，檢警調等司法機關即啟動選舉查察，藉由科技查賄方式，以霹靂手段嚇阻歪風，達到零賄選的目標。另外目前假訊息充斥，透過各種社群媒體傳佈，在未經查證下不要隨便轉傳，避免成為假訊息的幫兇。若假訊息涉及選舉，意圖使人當選或不當選，則可能涉及選罷法刑責，請官兵務必小心。

董良造說明毒品與詐騙惡害及刑責，並藉由實際案例向官兵宣導選舉賄選態樣，包含現金買票、「搓圓仔湯」、幽靈人口、招待與成本顯不相當之旅遊或餐會等，讓官兵瞭解查賄制暴之具體措施，鼓勵官兵踴躍檢舉賄選。

(中時 )