八德轉運站目前正招標中，不過桃園市國民黨團卻質疑，土地租用20年，而20年後地還不是市府的，有圖利之嫌，不過交通局卻反駁一切合法。（桃園市國民黨團提供／甘嘉雯桃園傳真）

八德轉運站9日將進行第2次招標，若順利，可望年底動工，預計明年完工啟用，不過桃園市國民黨團5日指出，土地每年租金420萬元，市府1租就是20年，近億的租金加上地上物也要1.1億元興建車站月台等，市府投資2億元，但20年後，土地還不是市府的，質疑圖利地主，不過交通局長劉慶豐否認，認為一切合法。

國民黨團書記長梁為超對此提出質疑，認為為何不是用公告地價、反而用公告現值10％當租金？劉慶豐說，目前公告現值大概將近3萬塊，約1580坪，在前縣府時代，為解決A16站有站無路的情況，即用公告現值10％租用民地，「八德轉運站並非首例！」

「這不是圖利地主，什麼是圖利地主？」黨團質疑，難道只是因為八德轉運站土地正好位於市長鄭文燦老家附近？而地主又正好是大樁腳嗎？地方人士還說，1、2周前，轉運站預定地上周遭圍欄插滿了支持蔡英文連任的競選旗幟，後來遭檢舉拆除。

議員說，市府不是不可以在八德地區蓋公車轉運站，但為何不能蓋在公有的土地上？難道整個八德區都找不到更好的公有土地了嗎？如果真的找不到，難道不能直接辦理徵收、協議價購、編列經費買地來蓋都可以吧？

劉慶豐說，這塊地距離國道2號八德鶯歌交流道僅5、600公尺，可以銜接國道客運往來中南部或北上的客運路線，地屬於「特定農業區」，市府想買，但地主不願意賣，而特農僅能變更為特定事業目的使用，卻無法徵收。

原本國民黨團要提刪除，不過因為質詢時間到，因此刪除案將於6日繼續進行，劉慶豐表示，交流道附近已經找過其他土地，但都沒有適合，並沒有特別考量，一切都是合法進行。

(中時 )