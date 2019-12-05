華信航空為迎接即將來臨的金鼠年，也加碼推出「金門辦年貨‧旅遊蝦拼趣」專案，金門一日遊每人只要1999。（華信提供／李金生金門傳真）

11月華信航空金門線載客人數較去年同期成長逾30％，拉出一串長紅的氣勢。（華信提供／李金生金門傳真）

金門遍布古蹟、美景，數以萬計的「黑衫大軍」鸕鶿南下度冬，此刻正是賞鳥好時節。華信航空迎接2020年的來到，推出「愛你愛妳」專案，機加酒自由行只要2020元起。

今年10月起在國旅補助方案的加持下，國內旅遊人氣大增，離島旅遊航線中又以金門的詢問度最高，金門航線的載客率也明顯提升，11月華信航空金門線載客人數較去年同期成長逾30％，拉出一串長紅的氣勢。

華信航空表示，金門縣政府持續辦理大型觀光活動，成為今年秋冬最旺的旅遊線，除有「老兵召集令」活動、秋冬補助抽大獎之外，更有成千上萬的冬候鳥~鸕鶿來到，為島嶼美景帶來繽紛熱鬧。華信假期自12月16日起獨家推出「愛你愛妳」金門機加酒2天1夜自由行專案，2人成行限量搶購每人只要2020元起！不論情人、親人、友人，都可以透過這個行程體驗有溫度的質感小旅行。

另外，華信為迎接即將來臨的金鼠年，也加碼推出「金門辦年貨‧旅遊蝦拼趣」專案，金門一日遊每人只要1999，辦年貨不用人擠人，還可以輕鬆享受金門風光。

目前，華信航空每日由台北及台中前往金門的班機共10班，提供商務、探親、訪友和旅遊的民眾一個好選擇。

(中時 )