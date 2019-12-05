陸商務部：將與印度就RCEP保持密切溝通 23:422019/12/05 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸商務部新聞發言人高峰。（新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部新聞發言人高峰5日稱，RCEP法律文本審核工作已經啓動。印度仍有重要問題需要解決，各方將與印度繼續保持密切溝通，爭取以相互滿意的方式解決問題。RCEP各位成員都對印度早日加入持歡迎態度。 對于最近有消息稱，大陸正醞釀加入CPTPP。高峰5日稱，只要符合WTO原則，開放、包容、透明，有利于推動經濟全球化和區域經濟一體化，「我們都持積極態度」。 (中時 ) #印度 #rcep #態度 #高峰 #問題 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸主導RCEP 日稱沒印度不簽 04:092019/12/01 焦點新聞 日印抗中 首度2加2會談加強安保合作 20:342019/12/01 國際 印度基金績效墊底 明年有望翻轉 04:102019/12/02 投資理財 澳洲央行利率按兵不動 對降息持開放態度 13:402019/12/03 財經 【魔鬼老師2】惡師衝出抓人 班導營救遭過肩摔 10:052019/12/04 社會 RCEP給南海情勢帶來曙光 04:092019/12/05 論壇廣場 Snapdragon 765／765G晶片助攻 高通看好5G拓展速度史上最快 10:542019/12/05 科技 汽車零件降稅案卡關 車輛公會話中有「態度」 18:212019/12/05 財經 才1天…川普又變卦！陸砍斷關稅生死線？ 18:332019/12/05 財經 印度上將：陸將有10艘各型航母 印需3艘才夠應付 19:472019/12/05 軍事 兩岸熱門新聞 雍正到底有沒有改康熙遺詔？歷史懸案有答案了 - 兩岸 - 旺報 美學者觀察2020大選：地方傳統偏獨電台已轉向 - 兩岸 陸網民稱林心如是「台獨」 一審被判公開道歉並賠款6萬 - 兩岸 咸陽新考古發現 秦始皇陪葬用品範圍擴大 - 兩岸 - 旺報 諷刺川普 陸央視貼圖擺烏龍反遭網民譏笑 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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