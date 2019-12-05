大陸商務部新聞發言人高峰5日稱，RCEP法律文本審核工作已經啓動。印度仍有重要問題需要解決，各方將與印度繼續保持密切溝通，爭取以相互滿意的方式解決問題。RCEP各位成員都對印度早日加入持歡迎態度。

對于最近有消息稱，大陸正醞釀加入CPTPP。高峰5日稱，只要符合WTO原則，開放、包容、透明，有利于推動經濟全球化和區域經濟一體化，「我們都持積極態度」。

(中時 )