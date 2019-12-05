龜丹溫泉無色無味，有美人湯之稱。（台南觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

冷氣團發威，又到泡湯季節，台南市觀光旅遊局推薦民眾兩條溫泉之旅路線，白河關子嶺風景區、楠西梅嶺加龜丹溫泉區，先走步道運動流汗，回程再順路吃美食，泡個溫泉洗去疲憊，充完電再回家，可別忘了使用秋冬旅遊補助的溫泉優惠方案。

路線一，白河關子嶺風景區走步道、泡泥湯、喝咖啡、採椪柑。觀旅局表示，關子嶺風景區周邊步道雲集，有親子級的碧雲火泉步道、雞籠山步道、挑戰級的大凍山步道、崁頭山步道，都深受山友們的喜愛。

其中雞籠山及大凍山步道更於運動網站舉辦的步道票選活動中獲選為台南市的前二名，遊客可選擇適合自己體力步道，走走路，吸收芬多精，欣賞山間美景。

走完步道後當然不能錯過關子嶺擁有百年歷史的泥漿溫泉，泡完湯可穿著特色浴衣漫步溫泉老街，順便再來一道道香噴噴的桶子雞、香菇蛋等各式山產美食。

回程時可以訪東山175咖啡公路，喝喝獲獎無數的東山咖啡、採採正值產季的青皮椪柑。下山後還可順訪俗女養成記主要的拍攝場景｢後壁區菁寮老街」，或是夜訪鹽水區美拍巷弄｢月之美術館月光之城」，感受二大經典小鎮魅力。

路線二，楠西梅嶺、龜丹溫泉區走步道、賞群花、泡溫泉、吃梅子雞。楠西梅嶺遍種梅林，風景區內多條步道，遊客可登梅峰古道賞雲海、眺望曾文水庫，這時沿途洋紅風鈴木、山茶花、紫牡丹也陸續綻放中。

梅峰古道也剛獲步道票選活動中台南市的第三名，登上梅峰還可以銜接稜線步道，再接伍龍步道下行。伍龍步道的坡度較為平緩，適合全家大小共同漫步。

而來到梅嶺一定要品嘗遠近馳名的梅子雞、薑黃雞，採購當地最佳特產伴手禮脆梅、梅子酒、梅醋等。大啖梅子料理之後，可前往素有美人湯稱號的龜丹溫泉，無色無味、水質清澈，除了全身泡湯外也有泡腳池可體驗。

來到楠西，還可順遊周邊景點，包括玄空法寺、永興吊橋、江家古厝、曾文水庫、走馬瀨農場等，都是很適合全家大小走逛的自然人文景區。

觀旅局表示，擴大國旅秋冬遊溫泉優惠方案至12月31日截止，關子嶺溫泉區有15家業者參與活動，相關優惠訊息亦可上台南秋冬遊活動官網查詢。

(中時 )