桃捷推出五月天演唱會彩繪列車及看板等。（呂筱蟬攝）

桃捷推出五月天演唱會彩繪列車及看板等。（呂筱蟬攝）

五月天今年再度於桃園棒球舉辦一連11場演唱會，機場捷運是最便捷抵達的交通方式，為讓歌迷搭機捷有感覺，桃園捷運公司5日起推出五月天演唱會專屬彩繪列車，更於限定車站設置演場會看板、立牌及月台門貼，五迷可在演唱會前先暖身，搶先和滿滿的五月天合影打卡。

五月天「Mayday 2020 Just Rock it！！！藍／Blue巡迴演場會」，將從12月21日至2020年1月4日開唱，桃捷表示，期盼五迷搭機捷一走進車站，彷彿進入演唱會場，首波於A1台北車站、A3新北產業園區站、A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站設置大型演唱會看板。

另外在A1、A18、A19站區布置月台門貼，讓五迷和五月天拍照近距離接觸，五月天主題彩繪列車，不論列車外觀及車廂內，都有這次演唱會的主題形象，歌迷一路在列車上被滿滿的五月天包圍，直達演唱會的美好。

(中時 )