汽(機)車駕駛人停等紅燈或塞車靜止時，若使用手機，最高可開罰新台幣3000元。(新莊警分局提供／吳亮賢新北傳真)

等紅燈愛滑手機的人注意了！汽(機)車駕駛人行駛道路期間，亦包括停等紅燈或塞車靜止時，若使用手機，最高可開罰新台幣3000元，新莊警分局自11月26日至12月3日共取締123件，其中汽車7件，機車116件，今年迄今更已開出918張罰單。

新莊分局交通組表示，根據道路交通管理處罰條例第31條之1第1項及第2項規定，汽(機)車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，分處新臺幣3000元與1000元罰鍰，另外由於車輛在停等紅燈或塞車時，只是因為暫時停止，號誌變換綠燈或車流順暢後就會立刻前行，仍舊屬於車輛行駛之狀態。

分局長林武宏表示，不少機車騎士會在停等紅燈時，低頭看一下手機有無訊息或用導航找路，已失去注意安全駕駛的行為，違規被取締罰錢事小，但若發生交通事故就划不來，呼籲騎士們勿心存僥倖，事故發生不會有重來的機會。

(中時 )