羅貴星批縣府花公帑被湖北省統戰部作為統戰樣板。（何冠嫻攝）

議員羅貴星5日批近年苗栗縣政府前往大陸考察比率高達64.5％，花公帑被湖北省統戰部作為統戰樣板，要求刪除大陸旅費並詢問縣長徐耀昌對九二共識的看法。徐耀昌說明，國民黨立場維持兩岸和平對等，不統不獨拚經濟，預算部分由請祕書長徹查研究。

羅貴星表示，縣府自2017年至今，出國考察計76次，到大陸考察49次，其中湖北22次，批花公帑考察，被作為統戰樣板，力爭刪除大陸地區旅費。徐耀昌指示徹查，並表示，大陸地區旅費預算單獨編列，將再研議。

他問及徐耀昌是否支持九二共識？徐耀昌說明，每個政黨對九二共識想法不同，國民黨的立場在於兩岸和平對等，不統不獨拼經濟，強調經濟是兩岸和平契機，並認為，兩岸和平，不見得一定要觸動兩岸緊張情勢。

而湖北省與苗栗縣維持良好關係，徐耀昌表示，雙方保有默契相互交流，過去湖北也協助解決苗栗縣內文旦柚、柑橘、芋頭等滯銷問題，讓在地農產特色行銷到大陸地區。

苗栗縣政府原預計今年8月下旬舉行首屆「湖北文化周」，交流兩岸風情、美食、觀光、社區營造等，至今卻無下文。徐耀昌說明，陸委會當時曾致電詢問，湖北周一下子來這麼多人，是否能停辦，因金馬獎也不派人來，情況略顯對立。徐耀昌表示，尊重中央考量，避免造成台灣困擾，尤其在總統立委大選，時間點敏感，不便刻意。便向湖北告知，台灣當局有意見，等選舉完之後，有機會再來補辦。

(中時 )