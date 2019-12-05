台積電文教基金會推出「漢字與建築–瓦上築字趣」校園書法工作坊，參加高中學生聚精會神練習書法。（陳淑芬攝）

「漢字與建築–瓦上築字趣」校園書法工作坊，邀請青年藝術家鄭宇宏帶領師生發揮創意，完成獨特紅瓦篆書藝術創作。（陳淑芬攝）

台積電文教基金會主辦「台積電青年書法暨篆刻大賞」，今年邁入第12年，5日在台中市惠文高中推出「漢字與建築–瓦上築字趣」校園書法工作坊，80多名師生運用毛筆在閩南建築紅瓦書寫篆書，完成獨特紅瓦篆書藝術創作。特別的是，校方擬將創作融入台中花博探索館、發現館校園重建計畫，讓學生的藝術實作在校園留下珍貴軌跡。

台積電文教基金會執行長許峻郎致詞表示，建築的造形和空間感，與漢字的筆劃和排列、疏密，在結構性與藝術性中有諸多雷同。現在是網路時代，民眾書寫逐漸變少，更何況是使用毛筆。他說，目前普遍使用的楷書是由漢人世代使用的文字演變而來，將轉變歷程視為文化資產，就能了解書法在文化上的珍貴性。

許峻郎指出，中國源遠流傳的歷史建築與文字息息相關，就連廟宇飛簷也形似文字的撇捺，甚至古建築也常以文字作裝飾，希望透過探索漢字藝術與建築的關係，帶領學生學習篆字，開啟珍視書法藝術與傳統建築的視野，播下文化美好種子。

惠文高中校長王沛清致詞時，感謝台積電文教基金會提供跨領域學習機會。他說，校方得知台中花博的探索館、發現館將進行拆除，主動聯繫將建物磚頭都搬到學校，規劃由從事建築師行業家長及對土木建築有興趣的同學合作，在校園再度重建，學生創作的紅瓦篆書作品，也可以結合運用，留下珍貴的學習實作軌跡。

青年藝術家鄭宇宏在活動中分析建築與書法創作思維的關係。他表示，書法與建築都是貼近生活的視覺藝術展現，並鼓勵同學，透過藝術豐富人生，並找到喜愛的一項藝術來自我陶養。

參加師生聚精會神地剪裁幾何圖形拼出自創的建築造型，再設計篆書字形，並以毛筆書寫在閩南建築的紅瓦，過程充滿新奇樂趣。台積電書篆大賞每年舉辦競賽，今年報名至12月13日止，詳情公布於網址www.tsmc-calligraphy.org及「台積電青年書法暨篆刻大賞」粉絲專頁。

(中時 )