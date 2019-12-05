雲林地方法院針對雲林縣大成商工前校長陳秀娟及其配偶黃曙曜，涉嫌背信、業務侵占及偽造文書等案件，5日宣示判決，黃曙曜所犯行使偽造私文書、業務侵占等各罪，應執行有期徒刑3年4月；陳秀娟犯背信、業務侵占等各罪，應執行有期徒刑2年8月。

雲林地方法院審理此案結果認為，前大成商工校長陳秀娟的配偶黃曙曜（創辦人黃立雪之子），利用向大成商工債權人取回的已清償支票，向本院假冒債權人某甲的名義聲請支付命令，經本院核發總額達1億300萬餘元的支付命令，並因未聲明異議而確定，大成商工因此背負該等債務。

雲林地方法院表示，黃曙曜雖曾協助大成商工解決財務問題，經本院於審理中依所提債權憑證核算結果，其債權額度僅達7900萬餘元，大成商工因此背負2400萬餘元的虛增債務損害。

陳秀娟於過程中，容任黃曙曜僭行校長職務，陳秀娟亦實際簽核部分虛增債務的支出傳票，使黃曙曜得以遂行上開犯罪，因而認定2人屬背信罪的共同正犯關係。

雲林地方法院指出，另黃曙曜、陳秀娟明知部分支票債務與大成商工無關，仍以職務之便，自大成商工提領資產清償非大成商工債務，共計3筆債務，合計金額達3300萬餘元，因而認定2人共犯業務侵占罪。

(中時 )