李佳芬5日晚間啟程訪美，預計前往華府、紐約、休士頓、洛杉磯、舊金山等城市，向僑胞拉票。（陳麒全攝）

李佳芬5日晚間啟程訪美，預計前往華府、紐約、休士頓、洛杉磯、舊金山等城市，向僑胞拉票。（陳麒全攝）

國民黨總統候選人韓國瑜啟動全台跑透透的土地「傾聽之旅」，海外僑胞固樁催票的任務，則是由夫人李佳芬代勞。繼11月東南亞拜會台商固票返國後，李佳芬5日晚間啟程訪美，預計前往華府、紐約、休士頓、洛杉磯、舊金山等城市，向僑胞拉票。

李佳芬5日下午從雲林搭乘高鐵北上，晚間6時許抵達桃園機場，在特勤人員陪同下，到長榮航空公司櫃檯辦理登機報到手續，隨即經由一般旅客程序通關進入桃園機場管制區候機，沒有發表任何談話。

李佳芬5日晚間啟程訪美，預計前往華府、紐約、休士頓、洛杉磯、舊金山等城市，向僑胞拉票。（陳麒全攝）

隨行的發言人葉元之代表說明此行訪美行程規劃，他表示，訪美主要是以拜會僑社、僑胞行程為主，競選辦公室並沒有舉辦募款餐會，都是各地熱情僑胞自主舉行聚會，李佳芬會參加這些聚會，向僑胞拉票，也呼籲僑胞能在明年1月11日踴躍回國投票。

據了解，訪美東行程由瓊瑤胞妹陳錦華擔任召集人的大華府韓國瑜後援會安排，也將於12月7日中午號召千名僑胞舉辦「僑宴造勢大會」，歡迎李佳芬等一行，且要以實際行動讓李佳芬感受到僑界溫暖。

李佳芬5日晚間啟程訪美，預計前往華府、紐約、休士頓、洛杉磯、舊金山等城市，向僑胞拉票。（陳麒全攝）

李佳芬一行5日晚間從桃園機場直飛紐約，接著轉往美國首府華盛頓、休士頓、舊金山、洛杉磯等地，拜訪當地僑社，出席僑社聚會，舉行「佳芬講堂」，預計17日清晨返抵桃園機場，此行並未安排與美國政界、智庫會晤交流。

(中時 )