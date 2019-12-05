頭份警分局5日下午在轄內玉山銀行頭份分行舉行防搶演練。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份警分局5日下午在轄內玉山銀行頭份分行舉行防搶演練。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

年關將屆，苗栗縣警頭份分局為加強金融機構員工自我防衛能力，以及及防制搶劫應變能力，5日下午在轄內內玉山銀行頭份分行，實施攔截圍捕防搶演練，由2名員警扮成歹徒持槍進入銀行行搶，行員機警按下警報鈴報警，歹徒得手後跳上接應汽車逃逸，分局勤務中心接獲搶案狀況後，立即指揮線上巡邏警網及支援警力趕抵現場，根據行員提供相關資料，通報線上警力攔截圍捕，在頭份市中央路前圍捕到案，過程逼真，路過民眾信以為真，紛紛駐足觀看。

頭份分局分局長邱紹雄表示，演練是為維護轄內金融機構、銀樓、加油站及超商等處所安全，分局將會主動前往各金融商家進行防範犯罪環境評估檢測，提醒商家注意，以維護其場所的安全，也會針對轄內彩券行及各大寺廟、喜宴大額現金匯流處所，派員加強巡邏，防範各類治安事件發生。另年關將近，提領鉅款頻率提升，金融機構也將有大量現金出入，為保護民眾財產安全，金融機構防搶、防竊將列入警方治安維護重點。

警方並呼籲民眾，如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，降低被行搶的機會，保障民眾財產安全。本分局也將協請金融機構業者應加強就可疑提款及轉帳民眾與警方聯繫，以遏止詐騙集團利用年節金錢流動頻繁時機向民眾詐騙，減少無辜民眾受騙機會。

(中時 )