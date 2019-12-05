吳青峰個人巡迴演唱會《太空備忘記》日前在高雄巨蛋圓滿落幕，宣布將於2020年2月22日、23日於台北小巨蛋開唱，是他出道15年來首度攻上小巨蛋，此次他將一改過往演唱會既定模式，融入劇場元素，再造超現實前衛舞台，將夢境虛幻與真實交錯，呈現全新升級版《太空備忘記2020》演唱會。12月22日13點拓元售票系統開賣。

吳青峰《太空備忘記》演唱會將於2020年2月22日、23日於台北小巨蛋開唱。（環球提供）

創作餘20年的吳青峰，今年發行首張全新專輯《太空人》，發行後橫掃各大排行榜創下佳績，他感謝粉絲支持，感慨說到「感謝那時候寫歌的自己，如果不是那時候的自己，不知道自己會寫歌，不知道自己能唱歌，以後也不能夠碰到你們。」

此外，20年前首次創作的兩首歌曲〈窺〉、〈寂寞的時候〉，將於6日特別推出單曲〈窺／寂寞的時候〉20周年紀念版，將以他懷念的復刻日盤8cm單曲樣式發行。他有感而發「20年前的首次創作，成就20年後的瘋子自傳。」擔心單曲限量會讓粉絲搶購，決定不限量發行，暖心舉動感動粉絲。〈窺／寂寞的時候〉復刻日盤8cm單曲6日發行，同步全面數位上架。

吳青峰昔日青澀模樣。（環球提供）

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