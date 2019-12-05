聖保祿醫院「雁行專案」轉診服務，推動診所醫師到醫院關心探視所轉介住院病人，今年已有60位住院病人接受「跨層級醫院合作計畫」，轉診時大醫院已經知道病情，更可以延續信賴醫病關係。

18歲的小瑜，住桃園市八德區，兩周前出現喉嚨痛、全身無力及體重減輕現象，到住家附近且熟悉的八德區萬耳鼻喉科診所就醫。醫師萬台飛檢查後，發現血糖測試血糖異常，須上轉至醫院進一步檢查及治療，建議她至聖保祿醫院就醫，透過健保署「電子轉診資訊交換平台」，開立轉診單並聯繫醫院。

聖保祿醫院接獲通知，小瑜到醫院時已知道病情，萬台飛也到醫院探望小瑜，讓小瑜相當開心。聖保祿醫院轉診個案管理師吳慧真指出，國人看病習慣尋求熟悉的醫師及診所，後續因疾病病程要手術或住院，須轉至大醫院診治，造成原就診醫師不清楚病人現況。「雁行專案」轉診服務，因診所及醫院雙醫師無縫接軌共同照護，病情獲良好改善。

(中時 )