氣溫驟降，不少心血管、心臟不好的病人更加惡化，如急性心衰竭、高血壓危症、急性心肌梗塞。台北榮民總醫院桃園分院提醒，民眾記得保暖，若有胸悶、冒冷汗、呼吸困難，要趕緊就醫。

榮民總醫院桃園分院心臟內科主治醫師楊雅伶醫師表示，驟降的氣溫與寒冷的清晨，會刺激交感神經興奮、血管收縮。因此造成心臟缺氧，甚至是斑塊破裂，導致急性心肌梗塞。

楊雅伶又說，「急性心肌梗塞」是發生在45歲以上男性，或更年期後的女性急性的、致命的心臟疾病，即便打通了血管，病人在後續的照護還是要很小心。日前桃園分院就有69歲男性患者，因急性肺水腫併發呼吸衰竭就醫，治療後，有胸悶、冒冷汗狀況，經過第2次心導管治療，才得以順利出院。

院方說，該患者進行脫離呼吸器訓練時，有胸悶、冒冷汗的狀況，後來檢查發現右冠狀動脈有慢性全阻塞的狀況，經放置支架後，患者持續追蹤治療中。楊雅伶提醒大，氣溫驟降，民眾應該注意保暖，才能盡量避免心肌梗塞等心臟疾病。

(中時 )