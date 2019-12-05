印度首艘國產航母維克蘭特號

印度國產航母歷經多次進度拖延與令其難堪的狀況之後，終於在10月4日的海軍節交出一個可以的成績單：發動機試車。印海軍參謀長宣布了航母交付日期後強調，由於中國大陸未來將會有10艘各型航母，因此印度必須同時擁有3艘航母才足以應對。

據《新浪軍事》報導，自開工以來狀況頻出的印度首艘國產航「維克蘭特」號終於在這兩天終於迎來了難得的好消息，其發動機組進行首次試車，同時宣佈2021年交付印度海軍，並於2022年具備全面作戰能力，這些消息讓印度媒體掀起新一輪熱議。

“China has increased presence in the Indian Ocean since 2008. We are keenly watching them,” Karmabir Singh said while addressing a press conference in the national capital ahead of the Navy Day celebrations. https://t.co/rYhp6NSs0J — India.com (@indiacom) December 3, 2019

印度海軍參謀長辛格上將(Admiral Karambir Singh)在海軍節的新聞發佈會上宣佈，印度海軍未來的目標是同時擁有3艘航空母艦，此外目前有50艘各種艦艇正處於建造之中。而之所以設定為3艘，是因為如此可以隨時保持有2艘在部署狀態，以應對強鄰中國大陸可能有多達10艘各種噸位且具備航母功能的大型艦艇。

報導稱，印度是亞洲地區比較早擁有航母的國家，早期都是從外國進口二手航母，在決定自行開發首艘國產航母後就一波三折、問題不斷。國產航母於2009年2月鋪設龍骨，2011年底首次出塢，2013年8月下水。2015年5月，外形基本完成並第3次下水，此時已裝設艦島，但雷達等設備尚未安裝，當時還傳出連發動機都未裝設。

此後幾年該航母狀況不斷，到2019年初印巴衝突升級，印度戰鬥機被擊落後，印度再次要求航母趕工完成。由於建造進度嚴重滯後，建造費用也不斷升高至超過28億美元，比當年最初的預算高出7倍，一度讓印度全國對首艘國產航母失望不已。不論如何，如今維克蘭特號航母終於進入建造的最後階段，開始首次動力系統試車，因此也讓印度媒體相當興奮。

報導指出，印度國產航母長262米、寬60米，滿載排水量4萬噸。航母依然採用印度熟悉的滑躍起飛甲板，雖然甲板有斜角設計，但估計其作戰效能與現役維克拉馬蒂亞號航母差別不大。印度媒體稱，維克蘭特號航母預計明年2月進行海試，顯示大部份設備都已安裝完成。

報導表示，印度海軍已有建造第3艘航母的提議，但尚未得到國防部支持，主要是資金方面的問題。這航母將是印度國產的第2艘航母，據稱將採用電力推進系統或混合動力系統，排水量可能為6.5萬噸，而且與美國合作採用電磁彈射起飛。

在首艘國產航母完工後，印度海軍面臨最大的問題就是艦載戰機的選擇，先前曾提議要用與現役航母維克拉蒂亞號上同樣的米格-29K，後來則提議使用國產LCA光輝戰機的艦載版，但其可靠性被高度懷疑，而且LCA艦載版可能要到2026年才能投入使用。因此有消息指出，新航母可能先用米格-29，再逐步轉換為光輝戰機。

(中時電子報)