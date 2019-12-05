根據美國民主黨總統參選人拜登的政見計畫大綱，若拜登入主白宮，將對富人與大公司加稅，用來支付他承諾加強投資基礎建設、高等教育和醫療保健服務的3.2兆美元。

路透社報導，拜登（Joe Biden）這份大綱首度為數項政策提案加註數字。內容指出，拜登預計針對帳上獲利但納稅額低於法定稅率的公司，實施新的最低稅率制度。此舉可能影響電商巨擘亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）等企業。

拜登競選團隊估計，若對這些最賺錢公司的帳上所得實施15%的最低稅率，將可籌措4000億美元。這筆錢可協助支應對抗氣候變遷和其他基礎建設開發案，所需投入的1.7兆美元。

曾任副總統的拜登今年稍早批評亞馬遜公司2018年繳給聯邦政府0元稅金，他說，沒有那家獲利數十億美元的公司稅率應低於消防員和教師。亞馬遜則說，它繳納該繳的「每一分錢」。

企業可以透過各種方式減稅，包括利用特定投資扣抵等。

目前民主黨各路人馬正極力角逐黨內提名，爭取在2020年11月的大選對決現任總統川普，而民主黨各參選人的政策提案大相逕庭。

舉現任參議員華倫（Elizabeth Warren）為例，她提議光是針對醫療保健服務，未來10年就要支出20.5兆美元來實施「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All）制度，藉此降低醫療費用、改善保健服務。這項計畫的部分資金來源也是對富人和企業加稅。

(中央社)