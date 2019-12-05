傅崐萁今午在市區掃街拜票，向商家業者請託。（王志偉攝）

王志偉／花蓮報導

無黨籍花蓮區域立委候選人傅崐萁今天掃街拜票，走到市區精華鬧區路段停下腳步，看著門外貼著斗大出租的告示，不勝感嘆說，「看看民進黨執政後，在最熱鬧繁華的地段，連店面都租不出去，教我們地方的鄉親如何過生活？花蓮台東已是台灣的重災區，難道政府都不重視？值得鄉親省思！」

傅崐萁今下午在花蓮市金三角鬧區掃街拜票，他告訴採訪媒體，「這次參選立委是責任跟使命」，表達為了青年的未來，國家有希望，願意勇敢再站出來，為鄉親來奉獻，全力打拼，翻轉後山的命運！

傅崐萁說，台灣百業蕭條，花蓮是一個重災區，不止觀光下滑，農業也受到很多侷限和發展，最重要的是，現在重大的交通建設停滯不前，已經到了不得不讓台灣區分為東、西兩種不同的國民的時代。

傅崐萁說他提出青年政策「0到6歲國家養」，非常清楚務實。蔡英文蔡總統也接著呼應傅崐萁提出的政策。他還說，蔡政府已經沉睡了4年，政府該提出完善的青年政策，帶動國家社會的發展。

傅崐萁提出翻轉後山交通3支箭，包括打通國道6號、興建環島高速公路網，還有相當重要的蘇花改二期工程。從台中到花蓮只剩短短的20幾公里 只要打通，整個花蓮跟中部的6縣市700萬人口相連，形成東西中部都會區，讓我們的子女不在北漂、西漂或是東漂。強烈呼籲中央政府應該還給東部人民更安全的回家之路。

(中時 )