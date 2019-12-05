芹菜被公認為降血壓、顧血管的得力助手，相信許多高血壓患者餐桌上都少不了這一味，但你知道常被大家丟棄的芹菜葉，營養價值也不容小覷。

「要大火快炒，這種帶香氣的本土芹菜最好，打蔬果汁則要用西洋芹，」罹患高血壓多年的林伯伯，可是對芹菜瞭若指掌，芹菜是他降血壓食譜的必備蔬菜。

目前市面上的芹菜主要分為本土芹菜與西洋芹（又稱美國芹菜）二大類，本土芹菜香味較濃、西洋種則香味較淡、葉柄較粗。

根據食藥署食品營養成分資料庫數據，芹菜去蒂及葉後，每100公克熱量僅有12大卡，還含有1.3公克膳食纖維、313毫克鉀離子、83毫克鈣離子，以及398微克的β-胡蘿蔔素等營養素，屬於高鉀、高纖蔬菜。

不管是家常的牛肉炒芹菜還是芹菜炒豆干，不喜歡芹菜葉的偏苦口感的人，都習慣將芹菜葉丟掉再炒，但南投醫院營養師蔡秀雯指出，芹菜葉可別急著丟！

根據荷蘭食物營養成分網站資料，芹菜葉的維生素C是莖的1倍、葉酸則是芹菜莖的10倍，營養價值略勝一籌，芹菜莖連同葉一起吃，好處更多。

芹菜散發出的獨特味道，是許多人喜愛芹菜的原因。營養師謝薰慧指出，若能將芹菜做為每日的蔬菜來源之一，可是有以下4大好處：

好處1／降血壓

芹菜最廣為人知的就是降血壓的功效。蔡秀雯表示，芹菜中含量高的鉀離子可以幫助鈉鹽排出，一篇刊登於《高血壓》期刊的瑞士研究指出，高血壓患者補充高鉀食物，確實有助於降低收縮壓及舒張壓。

研究以917位沒有使用降血壓藥病人為研究對象，結果發現補充高鉀食物可以使患者收縮壓降低4.7 mmHg、舒張壓降低3.5 mmHg。尤其對血壓較高的患者效果更好，可降低6.8 mmHg收縮壓、4.6 mmHg舒張壓。

此外，芹菜所含的膳食纖維也能減少腸道吸收鈉鹽，幫助鬆弛血管的平滑肌，當讓血管放鬆了，血壓自然就能下降。

芹菜是降血壓好幫手，芹菜葉的維生素C是莖的1倍、葉酸則是芹菜莖的10倍，芹菜連同葉一起吃，好處更多。（圖片來源：Pixabay）

好處2／抗氧化

一般人印象總會認為，屬於類黃酮家族的β-胡蘿蔔素，要顏色偏紅的食物才有，其實每100公克的芹菜就含398微克β-胡蘿蔔素，遠高於一般蔬菜。

目前已知，β-胡蘿蔔素具有抗氧化、去自由基的功效，腸道吸收後能轉換為維生素A，預防夜盲症及視力衰退。不過，β-胡蘿蔔素為脂溶性的維生素，記得食用時要加點油，腸道才能有效吸收。

好處3／控血糖

每100克含1.3克膳食纖維的芹菜屬於高纖蔬菜，升糖指數（GI值）低，能延緩餐後血糖上升、增加飽足感，相當適合第二型糖尿病患食用。

好處4／降血脂

膳食纖維的功能強大，還能在腸道中包覆吃進去的油脂，並將其排出體外，避免腸道吸收膽固醇，讓血管油膩膩。

芹菜雖好但有些人不宜多吃。營養師們叮嚀，芹菜屬於高鉀蔬菜，限鉀的腎臟病患不宜多吃；芹菜中特有的香豆素，具有抗凝血功能，服用抗凝血的的人也不宜食用。

此外，有研究發現，連續生吃或熟吃芹菜75公克（約兩三株），兩周後男性精蟲量會明顯減少至難以受孕的程度，這種情況在停止食用後16周又會恢復正常，不過此研究仍需進一步做更精密的對照實驗。

要注意的是，雖然高鉀芹菜有助於穩定血壓，但食物僅具有「輔助」的作用，高血壓患者可不能只靠吃芹菜降血壓，還是要服用藥物才能有效控制。

(中時電子報)