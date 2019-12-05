莫文蔚將於7日起連2天在台北小巨蛋開唱，舉行「絕色莫文蔚演唱會-巔峰之旅」安可場，是繼去年耶誕前夕唱進小巨蛋後睽違1年返場，也是她在台灣的最後兩場個人大型演唱會；為此，她破天荒為兩場演出設計不同歌單，並邀來三位嘉賓同台合作，除了之前公布的周興哲，據悉吳宗憲也將現身助陣。

為了留給歌迷最好的演出，主辦單位除了斥資5000萬打造舞台，5日加碼公布莫文蔚將於台北站首穿全世界僅一件的「巔峰之衣」，這套衣服運用3D科技材質列印，完全無布料，且裙擺內還備有三台機器在跑程式，製作期長達4個月，相當驚人！莫文蔚日前試裝首次見到這件「巔峰之衣」，開心直呼：「好靚啊！」迫不及待想分享。

莫文蔚為這次歌單絞盡腦汁，因為有太多會勾起「回憶殺」的經典歌曲，要從200多首歌裡取捨，是她目前面臨的挑戰之一，而另一項要克服的則是背歌詞，由於莫文蔚演出時不習慣用提詞機，因此如何將這兩場演唱會歌單的歌詞全部記熟，對她而言也是極度燒腦的考驗。

莫文蔚7日起連2天在小巨蛋開唱。（Live Nation 理想國提供）

莫文蔚7日起連2天在小巨蛋開唱。（Live Nation 理想國提供）

(中時 )