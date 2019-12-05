國外兒童CPR的實施比率已有35％，我國則因家長普遍對兒童CPR不了解，衍生許多急救不成的憾事。兒童心跳停止的最主要原因為嬰兒猝死症，且多發生在家中，專家建議政府加強新手爸媽、托育人員對兒少CPR的認知。醫事司對此表示，將與國健署合作推廣親職教育，擬將兒少CPR的教學納入媽媽手冊中。

林口長庚兒保團隊的研究發現，高達76％的兒童到院前心臟停止（OCHA）發生在住所，而54％的OCHA是呼吸道窒息所致。其中，又以兒童猝死（29.6％）、不明原因（25％）、外傷（10.5％）、嗆到（9.8％）最常見。

林口長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉表示，兒少最主要的OCHA原因是嬰兒猝死症，新手爸媽、托育人員對CPR的認知應優先被重視，呼籲政府加強這群人的宣導。

葉國偉進一步表示，兒少的CPR與成人不同，成人著重於先求救，兒少則是「先CPR再說」，建議家長先急救，同時請旁人協助叫救護車。兒少CPR的實施過程強調5組循環，每壓胸30次，就為孩子吹2口氣，讓孩子維持呼吸。

衛福部醫事司司長石崇良表示，雖然政府積極推廣CPR，但仍有人擔心實施後救不活，反而被家屬告。2012年《緊急醫療救護法》修法後，民眾不會因施救而負擔法律上的過失責任，呼籲民眾勿因擔心糾紛，而不敢實施CPR。

石崇良表示，兒少發生狀況時，目擊者都以家人為主。有鑑於此，醫事司明年將與國健署合作加強親職教育，探討是否能將兒少CPR的內容納入媽媽手冊中，盼加強新手爸媽對CPR的認知。與此同時，他呼籲民眾多加利用現有資源，可前往CPR專門網頁獲取急救教材。

(中時 )