一名有妨害風化前科男子，搭乘火車外出，見到有名年輕貌美OL打扮女生坐在靠窗位子睡得很熟，竟然趁機摸到女孩隔壁空位坐下，大膽伸手隔著薄衫觸摸女子胸部，眼見對方「沒有反應」，竟然食髓知味，得寸進尺動手解開女子上衣鈕釦，直接將鹹豬手伸進衣服內「探索」，正好被進入車廂打掃的阿姨發現，立即制止並通知列車長處理，而被輕犯的女孩這時才驚醒，發現自己上衣不整。

這名色膽包天的男子在警局供稱，他是當天下午搭乘鐵路自強號要外出訪友，進了車廂看到隔壁對向的位子上，有名年輕女子倚靠在窗上睡得很熟，覺得有機可乘，所以偷偷過去坐在她鄰座空位子。

起先，他只是試探性隔著上衣，輕輕摸了這名女生的胸部，但是發覺對方還是睡得很熟，於是在列車靠站重新出發後，大膽解開了女生上衣襯衫的鈕釦，將手悄悄摸進了衣服內揉奶。

幸好這時車廂打掃的阿姨，從隔壁車進來，看到這一幕，立即出聲「幹什麼」，這時熟睡的女生才驚醒過來，發現旁邊怎麼坐了一位陌生男子，低頭看到自己上衣扣子被解開，嚇得哭了出來，在打掃阿姨安撫下，立即通知列車長處理，將這名膽大妄為的色狼交警處理。

已屬累犯的色狼在地檢署庭訊時，被告坦承因一時忍不住，才會下手撫摸小敏胸部，檢方偵結依違反性騷擾防治法將色男起訴。

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(中時電子報)