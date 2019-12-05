2020總統大選，蔡讓韓30到40萬票，名嘴羅友志卻爆料說，「卡神」楊蕙如網軍事件後，賭盤又要往上修正了。

羅友志指出，組頭後面有一群精算師，精算師把他所有的資料在電腦跑過好幾遍，把民調、地方、樁腳、網路趨勢等資料全部算好後，才告知老闆要讓幾票，所以組頭的資料非常準。

羅友志爆料說，聽說北部是PK盤，但已往下修正，有的蔡英文讓韓國瑜15萬，PK盤有統計學的誤差範圍，以賭盤而言，10萬左右都是PK盤，開到15萬票代表組頭心裡不踏實，因連5萬都斤斤計較。今年賭盤總共修正10幾次，從國民黨不分區出來就掉了。之前是PK過兩次，再但豪宅案、砂石案又往下修正，「卡神」楊蕙如網軍事件後，賭盤又要往上修正了。

媒體人陳鳳馨舉過去的案例，2004年總統大選，「連宋配」讓「扁呂配」65萬票，但2顆子彈以致翻盤，扁呂配」勝3萬票。2008「馬蕭配」讓「長昌配」80萬票，結果「馬蕭配」勝220萬票。2012「馬吳配」讓「英嘉配」20萬票 ，結果「馬吳配」贏80萬票。2016年「英仁配」讓「朱玄配」150萬票，後來「英仁配」確實勝300萬票。陳鳳馨認為讓的票數和結果有一定的關聯性。

(中時電子報)