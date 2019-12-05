霹靂布袋戲5日宣布正式進軍網路數位平台，跟遠傳friDay影音合作，最新劇集《霹靂俠峰》6日晚上7點將在friDay影音獨家首播，霹靂國際多媒體董事長黃強華決心朝數位邁進，市場發行與時俱進，從以前租片到全台便利超商通路，如今線上收看，希望能創造多贏的局面。

霹靂經歷DVD盜版猖獗的年代，也遭遇轉錄的網路盜版分眾，霹靂表示平均一集盜版就有上百萬點閱，現在數位化後，希望能拚10%轉換到friDay影音的平台，讓觀眾享有更多會員的福利。

今年9月，黃強華的兒子黃亮勛接任霹靂國際多媒體總經理，今年34的新任總經理，無疑是世代交替的開始，要拚數位化以及IP多元化，霹靂去年底海外營收占總營收16%，主要是大陸及日本市場，今年有望達到20%，往東南亞跟歐美市場邁進。

遠傳電信表示，friDay影音目前有上百萬會員，付費會員超過30萬，其中動漫迷人數較去年大幅成長80%，進一步發現，霹靂戲迷除了看布袋戲外，65%的人也愛看動漫，促成最新正劇《霹靂俠峰》獨家上線的合作楔機。

friDay影音已完整收錄自1999年起60多部霹靂正劇，包括《霹靂靖玄錄下関》、《霹靂靖玄錄》、《刀說異數》等2054集，以月付599元計算，相當於一集0.3元，讓粉絲無負擔，大解霹靂癮何需看盜版。

(中時 )